Хюрцелер след загубата от Ливърпул: На терена имаше само един отбор

Старши треньорът на Брайтън Фабиан Хюрцелер отправи косвена критика към начина, по който Ливърпул постигна победата си с 2:0 в осмия кръг на Висшата лига.

Мърсисайдци стигнаха до трите точки след автогол на Паскал Грос и попадение на Александър Исак. Отборът на Андони Ираола показа по-голяма ефективност и реши срещата още през първото полувреме.

Брайтън обаче завърши двубоя с по-голям процент владение на топката и по-висок показател за очаквани голове. Според Хюрцелер именно гостите са били отборът, който по-настойчиво е търсил попаденията.

„Мисля, че всички на стадиона видяха, че имаше само един отбор, който наистина се опитваше да създава положения и да спечели мача. Затова трябва да похваля играчите си“, заяви германският специалист.

Наставникът определи поражението като пропусната възможност. Брайтън създаде няколко добри положения и удари греда чрез Ясин Аяри, но не успя да преодолее защитата на домакините.

„Всички на стадиона усетиха, че за нас това беше пропусната възможност. Не става въпрос само за реакцията след попаденията, които те отбелязаха“, продължи Хюрцелер.

Той подчерта, че неговият състав е имал шансове още преди Ливърпул да открие резултата. Според него решаваща се е оказала разликата в ефективността пред двете врати.

„Преди те да вкарат, ние имахме едно-две чисти положения. Разликата беше в това, че те отбелязаха, а ние - не“, обясни треньорът на „чайките“.

Хюрцелер все пак похвали отбраната на Ливърпул, която запази суха мрежа въпреки натиска на гостите.

„Те се защитаваха добре. Централните им защитници, Роналд Араухо и Милош Керкез свършиха отлична работа“, завърши наставникът на Брайтън.