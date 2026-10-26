Григор Димитров падна до №124, Александър Донски с нов рекорд

Григор Димитров отстъпи с една позиция в световната ранглиста на ATP. 35-годишният българин вече заема 124-тото място с актив от 472 точки.

През тази седмица Димитров ще участва на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Той получи специална покана от организаторите и в първия кръг ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който е поставен под номер шест.

За Григор това ще бъде първа изява в Тура на ATP след дългото му отсъствие заради контузия. Последният му мач беше на турнира от сериите „Чалънджър“ в Сен Тропе, където отпадна още в първия кръг.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също губи позиции. Той отстъпва с шест места до №285 и има 194 точки.

Значително по-добри са новините при двойките. Александър Донски записа ново рекордно класиране, след като се изкачи с три позиции до 78-ото място с актив от 1047 точки.

Прогресът на 28-годишния българин идва след силното му представяне на турнира от категория ATP 250 в Алмати. Донски достигна до четвъртфиналите и за първи път в кариерата си влезе сред най-добрите 80 при двойките.

През тази седмица той ще участва на турнир от сериите „Чалънджър 125“ в Сеул.

Яник Синер остава начело на световната ранглиста с 10 450 точки. Италианецът обаче се очаква да бъде изпреварен от Александър Зверев през следващия месец.

Единствената промяна в топ 10 е изкачването на французина Артур Фис до осмата позиция. Алекс де Минор отстъпва до десетото място.