Спартак Плевен обвини Тити Папазов в агресивно поведение

Спартак Плевен отправи тежки обвинения към президента на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов. От клуба твърдят, че той е проявил агресивно поведение спрямо националния съдийски инструктор и член на Управителния съвет Орлин Николов.

Според позицията на плевенчани инцидентът е станал около срещата между Левски и Шумен от третия кръг на първенството. Спартак не публикува подробности за конкретните действия, но определи поведението на Папазов като недопустимо за ръководител на федерацията.

От клуба посочват, че представители на баскетболната общност и медии са били информирани за случая. В позицията се твърди още, че напрежение е имало и по време на двубоите на Левски срещу Черно море и Шумен.

Плевенчани отправят обвинения и за опити за намеса в работата на съдийската комисия, включително при определянето и евентуалното наказване на рефери. Тези твърдения са представени единствено като позиция на Спартак и към момента не са подкрепени с публично представени доказателства.

„Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. За поведението на Константин Папазов бяха уведомени редица клубове и медии“, се казва в съобщението.

Спартак призова и останалите членове на Управителния съвет на федерацията да вземат отношение по случая. От клуба заявиха, че изпитват срам от начина, по който според тях е представляван българският баскетбол.

В позицията се припомня и предишен случай, при който от Спартак твърдят, че след мач между Левски и Балкан е имало вербална агресия и счупен телефон на съдия.

Към момента Константин Папазов и Българската федерация по баскетбол не са представили публичен отговор на отправените обвинения. Позицията на Спартак отразява версията на клуба и не установява сама по себе си фактическата обстановка около случая.