Тити Папазов с голяма цел: Европейски първенства по баскетбол в България

Новият президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов очерта основните цели пред управлението си. Той постави акцент върху развитието на българските треньори, привличането на повече деца към спорта и кандидатстването за домакинство на европейски първенства.

Папазов, който наследи Георги Глушков след 15-годишното му управление, обяви, че първата инициатива вече е подготвена.

„Най-важното съм го посочил в две основни точки. Първата е развитието на треньорите. Още утре 12 наши специалисти ще започнат обучение с треньори от Евролигата. Това ще се случва през следващите пет години“, заяви той в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Вторият основен приоритет е увеличаването на броя на децата, които тренират баскетбол.

„Това не може да стане с магическа пръчка. Има препятствия, които трябва и ще преодолеем“, добави президентът на федерацията.

Папазов смята, че българският баскетбол не използва достатъчно популярността и успехите на Александър Везенков.

„Имаме изключително ценен диамант в лицето на Александър Везенков - най-добрия баскетболист в Европа. Трябва да извлечем максимума от това, че съдбата ни е дала възможността този играч да бъде българин.“

Новият ръководител на централата даде като пример развитието на художествената гимнастика и волейбола. Според него баскетболът трябва да анализира успешните им модели и да приложи най-доброто от тях.

„Трябва всячески да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи. Щом нашите деца могат чрез волейбола да стигат до световните върхове, няма причина това да не се случва и в баскетбола. Не трябва да ревнуваме, а да направим анализ и да признаем превъзходството на волейбола“, каза Папазов.

Той ще настоява и за по-сериозна държавна подкрепа.

„Ще се боря да получим адекватно съдействие от държавата и баскетболът да заеме подобаващо място в българския спорт. През следващите пет години искам да създадем по-добра организация.“

Папазов отново призова за обединение на различните страни в баскетболната общност и изрази готовност да работи с екипите на своите опоненти от изборите.

„Ние сме много различни, но всеки със своята сила трябва да бъде част от управлението. Не се притеснявам да деля успеха с никого, когато целта е доброто на българския баскетбол. Всеки от тримата кандидати има безспорни качества и може да бъде полезен.“

Сред най-амбициозните идеи на новия президент е завръщането на големите международни турнири в България. Папазов иска страната да кандидатства за домакинство на Европейското първенство за жени през 2029 година и за мъже през 2033-а.

„Женският баскетбол е бил голямото лице на България в миналото. Трябва да знаем къде сме били. Ако намерим необходимото финансиране, ще опитаме да доведем европейско първенство за жени през 2029 година, а след това и за мъже през 2033-а. Това е работата на президента на федерацията“, завърши Папазов.