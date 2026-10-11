Тити Папазов с голяма цел: Европейски първенства по баскетбол в България
Новият президент на федерацията иска страната ни да приеме шампионата за жени през 2029 година, а четири години по-късно и турнира при мъжете
Новият президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов очерта основните цели пред управлението си. Той постави акцент върху развитието на българските треньори, привличането на повече деца към спорта и кандидатстването за домакинство на европейски първенства.
Папазов, който наследи Георги Глушков след 15-годишното му управление, обяви, че първата инициатива вече е подготвена.
„Най-важното съм го посочил в две основни точки. Първата е развитието на треньорите. Още утре 12 наши специалисти ще започнат обучение с треньори от Евролигата. Това ще се случва през следващите пет години“, заяви той в предаването „Арена спорт“ по БНТ.
Вторият основен приоритет е увеличаването на броя на децата, които тренират баскетбол.
„Това не може да стане с магическа пръчка. Има препятствия, които трябва и ще преодолеем“, добави президентът на федерацията.
Папазов смята, че българският баскетбол не използва достатъчно популярността и успехите на Александър Везенков.
„Имаме изключително ценен диамант в лицето на Александър Везенков - най-добрия баскетболист в Европа. Трябва да извлечем максимума от това, че съдбата ни е дала възможността този играч да бъде българин.“
Новият ръководител на централата даде като пример развитието на художествената гимнастика и волейбола. Според него баскетболът трябва да анализира успешните им модели и да приложи най-доброто от тях.
„Трябва всячески да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи. Щом нашите деца могат чрез волейбола да стигат до световните върхове, няма причина това да не се случва и в баскетбола. Не трябва да ревнуваме, а да направим анализ и да признаем превъзходството на волейбола“, каза Папазов.
Той ще настоява и за по-сериозна държавна подкрепа.
„Ще се боря да получим адекватно съдействие от държавата и баскетболът да заеме подобаващо място в българския спорт. През следващите пет години искам да създадем по-добра организация.“
Папазов отново призова за обединение на различните страни в баскетболната общност и изрази готовност да работи с екипите на своите опоненти от изборите.
„Ние сме много различни, но всеки със своята сила трябва да бъде част от управлението. Не се притеснявам да деля успеха с никого, когато целта е доброто на българския баскетбол. Всеки от тримата кандидати има безспорни качества и може да бъде полезен.“
Сред най-амбициозните идеи на новия президент е завръщането на големите международни турнири в България. Папазов иска страната да кандидатства за домакинство на Европейското първенство за жени през 2029 година и за мъже през 2033-а.
„Женският баскетбол е бил голямото лице на България в миналото. Трябва да знаем къде сме били. Ако намерим необходимото финансиране, ще опитаме да доведем европейско първенство за жени през 2029 година, а след това и за мъже през 2033-а. Това е работата на президента на федерацията“, завърши Папазов.