Германският министър на образованието и младежта Карин Приен отправи остри критики към американския президент Доналд Тръмп. Повод за реакцията ѝ станаха неговият призив за отстраняването на украинския държавен глава Володимир Зеленски и сключеното споразумение за внос на руски дизел, предава агенция ДПА.

„За няколко литра дизел. Какъв морален банкрут“, коментира Приен в социалната мрежа Х под публикация на германска медия, отразяваща изявленията на Белия дом.

Реакцията на Берлин идва, след като Тръмп публично обвини Зеленски, че умишлено отказва да прекрати войната в Украйна, въпреки наличните дипломатически шансове.

„Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, заяви преди това американският лидер.

Освен това Тръмп прехвърли отговорността за дефицита на горива върху Киев, твърдейки, че украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура вдигат цените на колонките.

Тези думи последваха остър протест от страна на Зеленски срещу новата сделка между САЩ и Русия. Споразумението предвижда частично отменяне на санкциите, за да може Москва да изнася дизелово гориво на световните пазари и така да се овладее инфлацията при горивата.

„Да се ​​позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана“, предупреди украинският президент.

Конфликтът, започнал с мащабната руска инвазия преди повече от четири години и половина, остава в задънена улица, тъй като Владимир Путин последователно отхвърляше вариантите за спиране на огъня без предварителни условия. Същевременно провеждането на президентски избори в момента е юридически невъзможно, тъй като украинската конституция изрично забранява вот по време на военно положение.