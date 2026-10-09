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Германия планира да закупи евтини крилати ракети с обсег до 1500 км

Германия планира да закупи евтини крилати ракети с обсег до 1500 км
АР/БТА

Това съобщи генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг

Германската армия планира да закупи крилати ракети на сравнително ниска цена, предназначени за нанасяне на масирани удари по цели на голямо разстояние. Това съобщи генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор на сухопътните войски на Бундесвера, цитиран от ДПА.

„Ще използваме тези ракети за масирани удари по цели на дълбочина до 1500 километра. Така ще можем да претоварим вражеските системи за противовъздушна отбрана“, заяви Фройдинг по време на парламентарен прием в Берлин, организиран от Асоциацията за подкрепа на германската армия.

По думите му новите боеприпаси ще бъдат особено ефективни при съвместно използване с конвенционални крилати ракети. Генералът подчерта, че наред с по-достъпните оръжия на армията са необходими и скъпи високотехнологични системи, способни да поразяват цели със стратегическо значение.

От гледна точка на сухопътните войски придобиването на крилати ракети, произведени в САЩ, е важна част от тези планове, посочи Фройдинг.

Той не разкри кои конкретни системи се разглеждат за закупуване. По думите му в момента се оценяват два варианта, които трябва да преминат през процедура за одобрение съгласно изискванията на Бундесвера.

„Очакваме първите доставки да бъдат осъществени през следващата година и искаме да постигнем тази цел“, заяви генерал-лейтенантът.

Междувременно по-рано тази седмица американската отбранителна компания „Кавънънт“ откри производствено съоръжение за крилати ракети в Лайпциг. Компанията планира да започне производство на ракетните комплекси „Антъм“ през 2027 г.

Предвижда се през първата година да бъдат произведени 1000 системи, а през 2028 г. производството да нарасне пет пъти.

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