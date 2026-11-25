Президентът Илияна Йотова призова българските компании да предложат свои проекти и да потърсят партньорства с чуждестранни инвеститори преди срещата на върха по свързаността, на която България ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. Тя отправи призива при връчването на големите награди в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“.

Според Йотова България може да има по-значима роля за сигурността на Европа и за развитието на нейните транспортни, енергийни и дигитални връзки. „Всички сме заинтересовани да се развива икономиката, а не конфликтите и войните“, заяви държавният глава.

Йотова подчерта, че страната трябва да развива собствени технологии. Като примери за този потенциал тя посочи изграждането на фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ и научната дейност на института INSAIT. Президентът открои и отговорността на работодателите към служителите си. „Нито една фирма или компания не може да бъде успешна, ако не се грижи за хората си“, каза тя.

Отличието „Мистър Икономика“ получи изпълнителният директор на КЦМ АД Иван Добрев за приноса си към развитието на българската металургия и модернизацията на производството. КЦМ е най-големият производител на олово и цинк в Югоизточна Европа.

Конкурсът се организира от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и има 35-годишна история.