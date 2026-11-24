Европейската комисия (ЕК) може да прекрати дисциплинарната процедура срещу Италия заради прекомерен бюджетен дефицит още през следващата година, съобщиха от Брюксел във вторник, цитирано по Ройтерс. Това ще се случи, при условие че окончателните икономически данни за цялата 2026 г. и новите прогнози през април 2027 г. потвърдят настоящите очаквания на Комисията.

Италия е обект на процедурата на ЕС при прекомерен дефицит (EDP) от 2024 г. насам, тъй като бюджетната ѝ дупка надвишава заложения в европейското законодателство праг от 3% от БВП. При системно неспазване на препоръките на Брюксел за свиване на дефицита дадена държава може да стигне до финансови санкции, макар досега подобна мярка никога да не е била прилагана на практика.

Според актуалните разчети на ЕК Италия ще успее да сведе дефицита си до 2,9% от БВП през тази година и да го задържи под границата от 3% през 2027 г. и 2028 г. Показателите са изчислени след приспадане на определени разходи за отбрана и енергетика, които временно са разрешени за всички държави членки на ЕС.

„С оглед на това Комисията може да отмени процедурата при прекомерен дефицит за Италия през пролетта на 2027 г., при условие че отчетните данни потвърдят дефицит на сектор „Държавно управление“ под 3% от БВП през 2026 г., а прогнозите, базирани на пролетната прогноза на Комисията за 2027 г., покажат, че дефицитът ще остане под 3% през 2027 г. и 2028 г., като се вземе предвид националната клауза за дерогация“, се посочва в официалното изявление на ЕК.