Окръжният съд в Монтана насрочи първото разпоредително заседание по делото срещу управителя на "ВиК - Монтана" Валери Иванов и назначи особен представител на дружеството заради конфликт на интереси между неговия ръководител и самото предприятие.

61-годишният Иванов е обвинен от прокуратурата в две престъпления за умишлена безстопанственост, довели според обвинението до щети за общо 966 614 лева.

Първото обвинение е свързано с недостатъчен контрол върху служители, отговарящи за отчитането на имущество на дружеството. Според прокуратурата това е причинило щети за 852 614 лева.

В обвинителния акт са посочени 28 договора с различни изпълнители, които Иванов е сключил еднолично в нарушение на вътрешните правила за прилагане на системата за двоен подпис.

Второто обвинение е за сключване на договор и изплащане на средства за изграждането на пречиствателна станция за питейна вода, без да са били налице законовите условия за неотложно възлагане на обществена поръчка. Според държавното обвинение нанесената щета е 114 000 лева.

Делото ще се разглежда от съдебен състав с един съдия и двама съдебни заседатели.

Съдът назначи и особен представител на "ВиК - Монтана" от местната адвокатска колегия, тъй като интересите на обвиняемия управител и представляваното от него дружество се разминават.

Междувременно служители на водоснабдителното предприятие протестираха пред офиса на "Прогресивна България" в Монтана срещу намерението на правителството да смени Валери Иванов.

Работниците посочиха, че той има 35-годишен професионален опит в дружеството, познава спецификата на водоснабдяването в региона и според тях е доказал качествата си като ръководител.

Самият Иванов не присъства на демонстрацията, но в обръщение към протестиращите заяви, че ще докаже в съда, че обвиненията срещу него са безпочвени.

Той подчерта, че при изпълнението на служебните си задължения винаги се е ръководил от интересите на жителите на област Монтана.

Предстои съдът да разгледа обвиненията и да прецени събраните по делото доказателства. Валери Иванов се ползва с презумпцията за невиновност до постановяването на окончателна присъда.