Украйна ще се нуждае от 115 милиарда евро (125 милиарда долара) външна финансова подкрепа през 2027 г., заяви във вторник президентът Володимир Зеленски, цитиран по Ройтерс.

Пред висши регионални служители държавният глава уточни, че правителството вече е осигурило ангажименти за около 90 милиарда евро от Европейския съюз за следващата година и води преговори за набавянето на останалите 25 милиарда евро.

Докато войната срещу Русия навлиза в своята пета година, Киев е изправен пред рязко нарастващи военни разходи и остава силно зависим от финансовата и отбранителната помощ на западните си съюзници, за да продължи съпротивата.

В момента Европейският съюз е основният финансов донор на Украйна. Миналата седмица Брюксел обяви план да заеме още 45 милиарда евро в подкрепа на украинската икономика и военните усилия. Други 45 милиарда евро са част от пакет за финансиране на обща стойност 90 милиарда евро, одобрен през декември миналата година и разпределен за настоящата и следващата година.

„Европейската комисия вече представи начин за осигуряване на това финансиране и сега работим, за да гарантираме, че Европейският съюз ще го подкрепи“, заяви Зеленски. „Трябва да намерим още 25 милиарда евро. Уверен съм, че ще изпълним тази задача“, добави украинският президент.