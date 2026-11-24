Теменужка Петкова: Европейската комисия сваля доверието си от българското правителство
От ГЕРБ предупредиха за възможни финансови санкции срещу България заради неизпълнението на мерките по процедурата за свръхдефицит
Теменужка Петкова от ГЕРБ отправи остри критики към правителството във връзка с информацията, че Европейската комисия преминава към следващия, по-строг етап на процедурата по свръхдефицит срещу България.
"Това е един изключително сериозен знак, един изключително лош знак, който българското правителство получи днес, когато Европейската комисия казва, че случаят на България е особено тежък по отношение на неизпълнението на мерките, свързани с процедурата по свръхдефицит“, заяви Петкова.
Според нея действията на европейските институции са знак за загуба на доверие в управлението на страната.
"Това не означава нищо друго, освен липса на доверие, снемане на доверието от страна на Европейската комисия в правителството на България“, допълни тя.
Петкова обвини управляващите от "Прогресивна България“, че са допуснали най-неблагоприятния сценарий за състоянието на публичните финанси.
По думите ѝ България е изправена пред възможността да понесе финансова санкция, която може да достигне до 0,02% от брутния вътрешен продукт на страната.
Според Петкова Европейската комисия ще внесе предложение за налагане на санкция, което ще бъде разгледано на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) на 11 декември.
Сред възможните последици се посочва и предприемането на стъпки за замразяване на европейски плащания към България.
Петкова заяви, че от ГЕРБ многократно са предупреждавали за последиците от процедурата по свръхдефицит, като обвини правителството в отказ да предприеме необходимите коригиращи мерки.
"Аз просто не виждам никакъв добър хоризонт пред българските публични финанси“, заключи тя.