Теменужка Петкова от ГЕРБ отправи остри критики към правителството във връзка с информацията, че Европейската комисия преминава към следващия, по-строг етап на процедурата по свръхдефицит срещу България.

"Това е един изключително сериозен знак, един изключително лош знак, който българското правителство получи днес, когато Европейската комисия казва, че случаят на България е особено тежък по отношение на неизпълнението на мерките, свързани с процедурата по свръхдефицит“, заяви Петкова.

Според нея действията на европейските институции са знак за загуба на доверие в управлението на страната.

"Това не означава нищо друго, освен липса на доверие, снемане на доверието от страна на Европейската комисия в правителството на България“, допълни тя.

Петкова обвини управляващите от "Прогресивна България“, че са допуснали най-неблагоприятния сценарий за състоянието на публичните финанси.

По думите ѝ България е изправена пред възможността да понесе финансова санкция, която може да достигне до 0,02% от брутния вътрешен продукт на страната.

Според Петкова Европейската комисия ще внесе предложение за налагане на санкция, което ще бъде разгледано на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) на 11 декември.

Сред възможните последици се посочва и предприемането на стъпки за замразяване на европейски плащания към България.

Петкова заяви, че от ГЕРБ многократно са предупреждавали за последиците от процедурата по свръхдефицит, като обвини правителството в отказ да предприеме необходимите коригиращи мерки.

"Аз просто не виждам никакъв добър хоризонт пред българските публични финанси“, заключи тя.