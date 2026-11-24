Андрей Гюров отправи остри критики към действията на институциите във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. В интервю пред bTV той предупреди, че случаят поставя сериозни въпроси за състоянието на демокрацията и върховенството на закона в България.

"Очевидно имаме форма на институционална репресия и подмяна на волята на гражданите. И това е много опасно за демокрацията като цяло, защото показва, че с институционални хватки могат да бъдат подменени демократично избрани хора на високи длъжности“, заяви Гюров.

Той постави въпроса доколко обикновените граждани могат да се чувстват защитени, ако подобни действия се предприемат спрямо демократично избрани представители на властта.

Според Гюров проблемът не се ограничава до Общинската избирателна комисия във Варна, а обхваща и действията на институциите, предшествали отстраняването на Коцев.

Той припомни, че по думите му съдът е постановил, че първоначалното задържане на варненския кмет е било незаконно. Гюров постави под въпрос и прехвърлянето на делото в София заради предполагаемото участие на народен представител, чиято самоличност според него така и не е станала ясна.

"Де факто, от една страна, държавата и институциите неправомерно отстраняват кмета и го задържат, а след това го отстраняват от длъжност като кмет, защото е бил незаконно задържан“, коментира той.

Според Гюров случващото се около Благомир Коцев трябва да предизвика притеснение не само в политическите среди, но и сред българските граждани като цяло.

Той изрази мнение, че случаят показва наличието на зависимости в различни държавни институции, които не се ограничават единствено до правосъдната система.

"И ние имаме ситуация, в която законът не важи по еднакъв начин за всички. Институциите се използват за едни като бухалка, за други като чадър“, заяви Андрей Гюров.

По отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота Гюров изрази оптимизъм, определяйки случващото се като възстановяване на нормалността.

"Отново се връщаме към нормалната мандатност. Имаме новоизбран ВСС през едни сравнително прозрачни процедури, изслушвания, номинации от граждански организации, което е един добър старт“, посочи той.

Гюров допълни, че е обнадежден от избора на хора, които познава и за които вярва, че ще отстояват принципа на равенство пред закона.

В интервюто той направи и равносметка след президентските избори. Според него резултатите показват, че българските граждани имат желание за нова посока и нов начин на управление.

"Това, което си поставихме за цел в президентската кампания, е да консолидираме тази проевропейска общност и да надграним на един непартиен принцип“, заяви Гюров.

Той очерта като основно предизвикателство запазването на енергията от президентската кампания и представянето на ясна алтернатива за управление на страната.

"Предизвикателството пред нас е да запазим тази енергия и да надграним с оглед спадащото доверие в действащото правителство. Да представим една ясна алтернатива за управление на страната“, допълни той.

На въпрос дали обмисля създаването на нова политическа партия или кандидатура за кмет на София, Андрей Гюров отказа да коментира тези предположения, като заяви, че не ги счита за достоверни.

Той подчерта, че вижда бъдещото политическо развитие през обединението, а не през създаването на допълнителни разделения.

"Това, което се опитвам да начертая като път напред, не минава през допълнително разрояване и разделяне. Минава по-скоро през обединение и то не само на идеологическа основа, но и обединение на принципна основа“, каза Гюров.