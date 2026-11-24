Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати предсрочно правомощията на кмета Благомир Коцев е опит за подмяна на гласа на гражданите. Това заяви пред журналисти в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов, цитиран от БТА.

Според него зад отстраняването на кмета стоят местни икономически интереси. Божанов отправи обвинения към Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, и ТИМ.

"Не може през 2026 г. някакви местни деребеи, които искат да им минат някакви проектчета тук и там и когато това не се случи, те да контролират цяла Общинска избирателна комисия", заяви депутатът.

Според Божанов моментът на прекратяване на правомощията на Коцев е избран така, че Общинският съвет да може да определи негов заместник.

Съпредседателят на "Да, България" благодари на представителката на партията в ОИК, която е гласувала против решението и се е опитала да убеди останалите членове на комисията със своите аргументи. Той изрази надежда те да бъдат използвани при разглеждането на случая в съда.

Божанов коментира и позициите на "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС. По думите му трите политически формации се разграничават от решението на национално ниво, но ситуацията на местно равнище е различна.

Той уточни, че представителят на ДСБ в комисията също е гласувал против отстраняването на Коцев, а представителят, първоначално излъчен от "Продължаваме промяната", е преминал към "Прогресивна България".

По думите на Божанов представителката на "Демократична България" в ОИК не е съобщавала за оказан върху нея натиск.

На въпрос дали вижда интереси, свързани с обществени поръчки, като причина за отстраняването на варненския кмет, Божанов отговори: "На първо четене това виждаме".