Председателката на Сдружение „Ангели на пътя“ настоява за проверка на случаи, свързани с Александър Ковачев
В писмо до министрите на вътрешните работи и правосъдието, както и до изпълняващата функциите главен прокурор тя поставя въпроси за палеж на автомобили, кражба на имущество за над 2,2 млн. лева от склад на Агенция „Митници“
Председателката на Сдружение „Ангели на пътя“ Петя Иванова настоява за цялостна проверка на поредица от случаи, свързани с Александър Ковачев от Габрово, осъден на осем години затвор за катастрофата край Български извор, при която загинаха три момчета.
В писмо до министрите на вътрешните работи и правосъдието, както и до изпълняващата функциите главен прокурор тя поставя въпроси за палеж на автомобили, кражба на имущество за над 2,2 млн. лева от склад на Агенция „Митници“, както и за ръководене на организирана престъпна група за наркотици от затвора.
В позиция във Фейсбук Иванова настоява да бъдат проверени и евентуални зависимости между Ковачев, неговото обкръжение и представители на полицията, прокуратурата и затворническата администрация. Тя твърди, че е подавала сигнали до институциите, но все още очаква конкретни отговори и резултати от проверките. В писмото си председателят на сдружението настоява за писмени отговори по всички поставени въпроси и реални действия от страна на компетентните органи.