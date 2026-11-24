Председателката на Сдружение „Ангели на пътя“ Петя Иванова настоява за цялостна проверка на поредица от случаи, свързани с Александър Ковачев от Габрово, осъден на осем години затвор за катастрофата край Български извор, при която загинаха три момчета.

В писмо до министрите на вътрешните работи и правосъдието, както и до изпълняващата функциите главен прокурор тя поставя въпроси за палеж на автомобили, кражба на имущество за над 2,2 млн. лева от склад на Агенция „Митници“, както и за ръководене на организирана престъпна група за наркотици от затвора.

В позиция във Фейсбук Иванова настоява да бъдат проверени и евентуални зависимости между Ковачев, неговото обкръжение и представители на полицията, прокуратурата и затворническата администрация. Тя твърди, че е подавала сигнали до институциите, но все още очаква конкретни отговори и резултати от проверките. В писмото си председателят на сдружението настоява за писмени отговори по всички поставени въпроси и реални действия от страна на компетентните органи.