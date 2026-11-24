Феновете на Левски няма да получат допълнителни билети за гостуването на Марсилия в Лига Европа. Това стана окончателно ясно, след като френските власти отказаха да увеличат квотата за привържениците на българския шампион. Така само 500 привърженици на столичния тим ще могат да подкрепят отбора на стадион „Велодром“ в двубоя от петия кръг на основната фаза на турнира.

От Левски се надяваха да получат още 300 пропуска, но искането им не беше удовлетворено.

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Основната причина за отказа е решение на префектурата на френския департамент Буш-дю-Рон. Местните власти са определили срещата като високорискова и са посочили няколко аргумента за ограничението. Сред тях са повишеното ниво на терористична заплаха във Франция, планиран мащабен протест в деня на мача и недостатъчният полицейски ресурс за гарантиране на обществения ред.

Казусът придоби по-голяма популярност, след като Левски официално сезира УЕФА заради предоставената квота. От „Герена“ настояваха да бъде спазено правилото, според което гостуващите привърженици трябва да получат минимум 5% от капацитета на стадиона. При капацитет от 67 394 места на „Велодром“ това означава приблизително 3370 билета за гостуващата публика.

Европейската футболна централа се е свързала с префектурата и местната полиция, но това не е довело до промяна на решението. Френските власти са останали непреклонни и са отказали да предоставят допълнителните 300 билета, за които настояваше българският клуб.

От Левски изразиха остро несъгласие с окончателното решение. Причината е, че редица привърженици вече са организирали пътуването си до Франция, закупили са самолетни билети и са резервирали хотели, разчитайки на възможността да подкрепят любимия си отбор на живо.