Френският арбитър Жереми Пиняр получи назначение за двубоя между ЦСКА и Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 22:00 часа на стадион „Българска армия“. Пиняр е на 39 години и вече има сериозен опит в професионалния футбол. Той е ръководил 217 мача на това ниво, в които е отсъдил общо 86 дузпи. Това прави средно почти по един наказателен удар на всеки два двубоя.

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Още по-впечатляваща е статистиката му през настоящия сезон. Французинът е посочил бялата точка седем пъти в 11 срещи, които е ръководил.

ПСЖ имаше претенции към него

Името на Пиняр попадна във фокуса на вниманието и след двубоя за Суперкупата на Франция между ПСЖ и Ланс. Парижани загубиха с 0:1 в началото на сезона, а след срещата от лагера на шампионите изразиха недоволство от съдийството и отправиха критики към арбитъра. Сега пред французина предстои ново сериозно изпитание - първото европейско домакинство на ЦСКА на новия стадион „Българска армия".