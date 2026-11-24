Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поздравление към Босна и Херцеговина по повод Деня на държавността на страната, който се отбелязва на 25 ноември. В посланието си той потвърди ангажимента на Вашингтон към силна, стабилна и просперираща Босна и Херцеговина.

Поздравлението е било изпратено до членовете на Председателството на Босна и Херцеговина и получено от Денис Бечирович.

В него Тръмп подчертава значението на мира и стабилността като основа за по-добро бъдеще на страната. Американският президент поздравява и гражданите на Босна и Херцеговина за проведените през октомври общи избори.

Вашингтон изразява готовност да работи с новоизбраните лидери за реализирането на общите приоритети.

„Съединените американски щати още веднъж потвърждават силното приятелство между нашите страни и ангажимента си към силна, стабилна и просперираща Босна и Херцеговина“, се посочва в посланието на Тръмп.