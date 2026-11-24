Апелативният съд във Варна остави в ареста обвиняем за държане на над 15 килограма марихуана с цел разпространение, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Въззивната инстанция потвърди решението от преди дни на Окръжния съд в града, с което обвиняемият бе задържан.

34-годишният мъж е обвинен и за отглеждане в жилището си на растения от рода на конопа.

При обиск у тях бяха открити 15 растения в различен стадий на растеж, предава БТА.

Преди няколко дни Окръжният съд в града остави в ареста мъжа, който бе задържан преди седмица, докато полага грижи за насажденията

Определението на съда не подлежи на обжалване.