Оставиха в ареста обвиняем за държане на над 15 кг марихуана
34-годишният мъж е обвинен и за отглеждане в жилището си на растения от рода на конопа
Апелативният съд във Варна остави в ареста обвиняем за държане на над 15 килограма марихуана с цел разпространение, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Въззивната инстанция потвърди решението от преди дни на Окръжния съд в града, с което обвиняемият бе задържан.
34-годишният мъж е обвинен и за отглеждане в жилището си на растения от рода на конопа.
При обиск у тях бяха открити 15 растения в различен стадий на растеж, предава БТА.
Преди няколко дни Окръжният съд в града остави в ареста мъжа, който бе задържан преди седмица, докато полага грижи за насажденията
Определението на съда не подлежи на обжалване.