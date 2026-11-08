Глоба от 1278 евро за сделка с марихуана за 6,44 евро в Раковски

Жена от град Раковски получи условна присъда от 20 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и глоба в размер на 1278 евро, след като беше заловена от полицията по време на сделка с марихуана.

Случаят е от 14 октомври, когато служители на реда установили жената в момент на продажба на малко над половин грам от високорисковото наркотично вещество на неин клиент. Стойността на продаденото количество е оценена на едва 6,44 евро.

Полицейските служители се намесили непосредствено по време на сделката, след което последвали задържане и претърсване на жилището на жената в Раковски.

При проверката криминалистите открили допълнително количество марихуана - малко над 5 грама, оценени на 53 евро.

След образуването на наказателното производство жената се признала за виновна и сключила споразумение с прокуратурата. То било одобрено от Районния съд в Пловдив.

Съгласно постигнатото споразумение тя получава наказание от 20 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от три години. Освен условната присъда жената трябва да заплати и глоба от 1278 евро.

За нейна сметка остават и направените по делото разноски в размер на 148 евро. Така общата сума, която трябва да плати заради наказателното производство, достига 1426 евро.

Съдът е постановил откритото наркотично вещество да бъде унищожено.

Случаят приключва със споразумение между обвиняемата и прокуратурата, одобрено от съда, без провеждането на пълен съдебен процес.