Спартак Варна с обрат от 0:2 срещу Арда в дебюта на Дани Моралес

Спартак Варна направи чудотворен обрат в дебюта на новия треньор Даниел Моралес. „Соколите" победи Арда Кърджали с 3:2 в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Домакините губеха с 0:2 до 34-ата минута, но стигнаха до трите точки по един невероятен начин пред своите верни фенове.

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Арда преследва лидерите в класирането и набързо вкара два гола чрез Бирсент Карагарен (15') и Дерик да Силва (34'). Спартак Варна отговори с попадение на Чидера Окох (36'), което остави жива интригата за второто полувреме. То започна по отличен начин за варненци, които изравниха с гол на Антон Иванов (52').

Така се стигна до 85-та минута. Чидера Окох отново попадна в прегръдките на съотборниците си, след като се разписа с фантастичен шут. Той получи подаване от резервата Хосе Буа вляво в наказателното поле и изненада вратаря с удар по диагонала. Топката срещна страничния стълб и се спря в мрежата за радост на домакинските фенове.