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Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор
Facebook/ FC Spartak Varna

Даниел Моралес поема "соколите"

Даниел Моралес поема първия отбор на Спартак Варна. Бразилският специалист познава клуба и от престоя си като футболист със синьо-бялата фланелка, обявиха от клуба. 

В треньорската си кариера Моралес е работил в ЦСКА, където е бил старши треньор на първия отбор, помощник-треньор и треньор в школата. Водил е още Ботев Враца и Беласица Петрич.

В щаба му влиза и Витомир Вутов като треньор на вратарите. Вутов е ставал шампион на България с Литекс Ловеч като част от треньорския щаб. Работил е с вратарите на мъжкия национален отбор на България и юношеските национални формации до 19 и до 17 години. Бил е част от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега се завръща в Спартак Варна.

Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков продължават работата си като част от екипа.

"Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със „соколите“, написаха от клуба.

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