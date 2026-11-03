Официално: Спартак Варна има нов треньор

Даниел Моралес поема първия отбор на Спартак Варна. Бразилският специалист познава клуба и от престоя си като футболист със синьо-бялата фланелка, обявиха от клуба.



В треньорската си кариера Моралес е работил в ЦСКА, където е бил старши треньор на първия отбор, помощник-треньор и треньор в школата. Водил е още Ботев Враца и Беласица Петрич.



В щаба му влиза и Витомир Вутов като треньор на вратарите. Вутов е ставал шампион на България с Литекс Ловеч като част от треньорския щаб. Работил е с вратарите на мъжкия национален отбор на България и юношеските национални формации до 19 и до 17 години. Бил е част от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега се завръща в Спартак Варна.



Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков продължават работата си като част от екипа.



"Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със „соколите“, написаха от клуба.