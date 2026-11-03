Великобритания и ЕС договориха историческо облекчаване на търговията с храни след Брекзит

Великобритания и Европейският съюз постигнаха предварително споразумение за премахване на проверките и административните пречки пред търговията с хранителни и селскостопански продукти след Брекзит. Проектът на договореност е разпространен сред държавите членки в Брюксел преди предстоящата среща на върха между Лондон и Брюксел по-късно този месец, съобщава Би Би Си.

Документът, който е с обем около 200 страници, урежда санитарните и фитосанитарните изисквания за търговията с храни, животни и растения. Наред с него са разпространени и проекти на споразумения за търговията с емисии и програма за младежка мобилност, както и проект на съвместна декларация за срещата на лидерите.

Предвидената договореност за хранителните продукти е най-съществената стъпка досега в усилията за подобряване на отношенията между Великобритания и ЕС след Брекзит. Тя цели да премахне значителна част от проверките, документите и допълнителните разходи, които британските износители трябваше да поемат след напускането на единния европейски пазар.

Британското правителство очаква споразумението да донесе на икономиката ползи в размер на 5,1 млрд. паунда годишно.

По-лесен износ и по-малко разходи за бизнеса

При влизане в сила на договореността ще отпаднат ограниченията, които досега затрудняваха износа на определени хранителни продукти. Сред тях са пресните колбаси, бургерите, мидите от британски води и картофите за засаждане.

Предвижда се премахване на необходимостта от здравни сертификати за износ, които струват около 200 паунда и удостоверяват, че храните отговарят на изискванията на държавата получател. Ще отпаднат и фитосанитарните сертификати за растения и растителни продукти, чиято цена е около 25 паунда.

Промените могат да премахнат също таксите за инспекции, сертификатите за биологична продукция и част от пристанищните такси и процедурите за контрол при внос и износ. Предвижда се и възстановяване на използването на паспорти за домашни любимци при пътуване от Великобритания към ЕС.

В замяна Лондон ще трябва да се съобразява с действащите европейски правила за производството и търговията с храни, животни и растения. Този механизъм е известен като „динамично привеждане в съответствие“ и означава, че британските разпоредби ще се адаптират към бъдещите промени в законодателството на ЕС.

Британски компании очакват облекчение

За много малки и средни предприятия допълнителните проверки след Брекзит се оказаха сериозна пречка пред достъпа до европейския пазар.

Джон Уолш, изпълнителен директор и съосновател на производителя на зърнени закуски и кисели млека Bio&Me, определи проекта като положителна новина пред Би Би Си.

Той разказа, че при опитите си да изнася кисели млека компанията е трябвало да плаща по 140 паунда за ветеринарна проверка на всяка палета. Допълнителните разходи направили доставките нерентабилни и принудили фирмата да прекрати износа на този продукт.

Компанията е срещала затруднения и при доставките на гранола и овесени ядки. Част от пратките били връщани, въпреки че документите били попълнени по един и същи начин.

Политически разногласия около сближаването с ЕС

Предстоящото споразумение предизвиква различни реакции сред британските политически сили. Основният спор е свързан с готовността на страната да възприема европейските правила, без да участва пряко в тяхното създаване.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох заяви, че Великобритания трябва да поддържа тесни отношения с ЕС, но определи динамичното привеждане в съответствие като неприемливо.

От Либералдемократическата партия също изразиха резерви. Говорителят ѝ по европейските въпроси Ал Пинкертън определи договореността като частично решение и заяви, че според партията по-тясното икономическо обвързване трябва да включва връщане към единния пазар и митнически съюз.

От Reform UK пък предупредиха, че възприемането на европейските правила би ограничило самостоятелността на Великобритания в търговската политика.

Междувременно кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам заяви, че обществените нагласи към отношенията с ЕС са се променили след референдума за Брекзит през 2016 г. Той обаче подчерта, че бъдещите решения трябва да отразяват волята на гражданите.

Промените ще засегнат и Северна Ирландия

Споразумението има особено значение за Северна Ирландия, която след Брекзит остана част от единния пазар на ЕС за стоки. Затова хранителните продукти, пристигащи от останалата част на Великобритания, подлежат на допълнителни документални процедури и физически проверки в северноирландските пристанища.

Новата договореност би премахнала голяма част от тези изисквания и би улеснила движението на стоки между отделните части на Обединеното кралство.

Плановете за по-тясно сътрудничество се подкрепят от представители на търговските вериги и земеделския сектор. Британската търговска камара също смята, че общите регулаторни стандарти са приемлива цена за намаляването на разходите и забавянията.

Според Уилям Бейн, ръководител на отдела за търговска политика на организацията, сегашните процедури могат да добавят хиляди паунди към разходите за един камион със стоки. Това води както до по-скъп износ, така и до затруднения по веригите за доставки.

Освен хранителното споразумение проектите за договорености между Лондон и Брюксел включват свързване на системите за търговия с въглеродни емисии, което би позволило на британските компании да избегнат новия европейски въглероден налог върху вноса.

Предвиждат се също обсъждания за младежка мобилност, сътрудничество в областта на отбраната и достъп до бази данни на правоохранителните органи.

Проектите ще бъдат разгледани от посланиците на държавите членки в Брюксел, преди да бъдат обсъдени на предстоящата среща на върха между Великобритания и ЕС.