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Черна гора трябва да приключи преговорите за членство в ЕС до края на 2026 г.

Черна гора трябва да приключи преговорите за членство в ЕС до края на 2026 г.
БТА

При изпълнение на заложения график договорът за членство може да бъде подписан през юни 2027 г.

Черна гора се приближава към финалния етап от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, като целта е всички оставащи преговорни глави да бъдат затворени до края на декември 2026 г. При изпълнение на заложения график договорът за членство може да бъде подписан през юни 2027 г., показва индикативна пътна карта на Европейската комисия.

Документът, който Комисията предстои да представи на 4 ноември, обхваща четирите държави, намиращи се на най-напреднал етап от процеса на европейска интеграция – Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. За тях за първи път ще бъдат разработени конкретни графици с цели и срокове за приключване на преговорите.

Според информация на Радио "Свободна Европа", което се позовава на документ, с който разполага, оставащите преговорни глави на Черна гора трябва да бъдат затворени на две междуправителствени конференции през ноември и декември 2026 г.

Плановете предвиждат проектът на договора за присъединяване да бъде подготвен през пролетта на 2027 г., а подписването му да се състои до лятото, като предпочитаният срок е юни.

Към момента Черна гора е затворила временно 21 от общо 33 преговорни глави. Очаква се страната да приключи работата по още една от тях до края на тази седмица. Следващата важна стъпка ще бъде ускоряването на преговорите по останалите области, за да бъде изпълнена амбициозната цел за края на годината.

По предварителния график през ноември трябва да бъдат затворени пет преговорни глави. Те обхващат енергетиката, транспортната политика, безопасността на храните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, данъчното облагане и свободното движение на стоки.

През декември се очаква да бъдат приключени преговорите по финансовите услуги, регионалната политика и координацията на структурните инструменти, както и по околната среда и изменението на климата. В последния етап остават и въпросите, свързани с външната политика, сигурността и отбраната, финансовите и бюджетните разпоредби, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, както и институционалните въпроси.

Особено важно място в процеса заемат глави 23 и 24, които обхващат върховенството на закона, основните права, правосъдието и сигурността. Черна гора започна преговорите по тях още през 2013 г. Те са сред ключовите области в процеса на присъединяване, тъй като напредъкът по тях е определящ за цялостното движение на страната към членство. Именно затова се предвижда да бъдат затворени в последния етап от преговорите.

Европейската комисия обаче уточнява, че представеният график има индикативен характер и не гарантира автоматично приключване на преговорите в посочените срокове. Реалното темпо ще зависи от способността на Черна гора да изпълни всички критерии за членство и да приложи необходимите реформи. Пътната карта не предопределя и бъдещите решения на Съвета на ЕС, Европейската комисия или Европейския парламент.

Паралелно с представянето на документа Европейската комисия ще публикува и традиционния Пакет за разширяване. Европейският комисар по разширяването Марта Кос ще представи пред Комисията по външни работи на Европейския парламент оценките за напредъка на десет държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство.

Новият елемент тази година ще бъдат специалните пътни карти за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. Те ще очертаят конкретните задачи, срокове и последователност от стъпки, които четирите държави трябва да изпълнят по пътя си към Европейския съюз.

 
 
 

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