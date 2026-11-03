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Виктор Орбан: Комунистическите служби се опитаха да ме вербуват, подслушваха дори спалнята ми

Виктор Орбан: Комунистическите служби се опитаха да ме вербуват, подслушваха дори спалнята ми
АП/БТА

Бившият унгарски премиер заяви, че им е отказал

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан обяви, че комунистическите тайни служби са се опитали да го вербуват като информатор по време на военната му служба, но той е отказал, предава Ройтерс. Орбан публикува изявление в профила си във Фейсбук, придружено от документи на държавна сигурност от 1982 г. и края на 80-те години на миналия век.

Разкритията идват в момент, когато Унгария се подготвя да стартира в сряда публична онлайн база данни с десетки хиляди полицейски досиета от комунистическата епоха. Платформата ще даде на гражданите свободен достъп до списъците с информатори и сътрудници, използвани от бившите служби за сигурност.

„В началото на военната ми служба се опитаха да ме вербуват, но аз отказах и така опитът им се оказа неуспешен“, написа Орбан. „По-късно аз, съпругата ми и моите колеги от опозицията бяхме под постоянно наблюдение. Всички бяхме мишени на тайните разследвания на държавната партия.“

Орбан, чието 16-годишно националистическо управление приключи след изборите през април същата година, когато дясноцентристката партия „Тиса“ на настоящия премиер Петер Мадяр го отстрани от власт, допълни, че документите разкриват шокиращи детайли. „Срещу нас бяха изпратени доносници, а подслушвателни устройства бяха инсталирани на работните ни места, в домовете ни - и дори в спалните ни“, споделя бившият министър-председател.

Отварянето на архивите в сряда е част от предизборното обещание на Петер Мадяр да направи публични досиетата, съхранявани в огромни подземни хранилища в Будапеща, за да позволи на унгарците да се разграничат окончателно от тоталитарното си минало.

Въпреки че комунистическото управление в страната приключи още през 1989 г., пълното отваряне на документите беше забавяно с десетилетия поради липса на политическа воля от страна на предходните правителства.

Досега, с изключение на изследователите, обикновените граждани можеха да изискват достъп единствено до собствените си досиета или до тези на близки роднини. Сега всеки ще може да извършва търсения в онлайн системата. Според историческите данни, между 1956 и 1989 г. в Унгария са регистрирани около 55 000 тайни сътрудници.

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