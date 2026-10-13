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Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан
АР/БТА

Предложението беше подкрепено от 139 депутати

Унгарският парламент одобри отмяната на разпоредби, насочени срещу ЛГБТ+ общността, включени в Закона за закрила на детето през 2021 г. по време на управлението на Виктор Орбан, съобщи Франс прес.

Предложението беше подкрепено от 139 депутати, докато 51 гласуваха против. Решението бележи първата съществена стъпка към премахване на ограниченията, въведени при управлението на Орбан.

Приемането на закона през 2021 г. предизвика остра реакция от Европейския съюз заради разпоредбите, засягащи ЛГБТ+ хората.

Гласуването се състоя, след като през май на власт в Унгария дойде проевропейският консервативен премиер Петер Мадяр.

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