Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие
БТА

Белград планира специални програми за изоставащите региони

Лидерът на „Единна Сърбия“ и кандидат за министър-председател Александър Вучич обяви подготовката на специални програми за икономическото развитие на пет региона в Южна Сърбия и три и половина региона в източната част на страната. По думите му тези райони продължават да изостават икономически въпреки досегашните инвестиции, съобщават сръбски медии.

В телевизионното предаване „Hit Tweet“ по Pink TV Вучич посочи, че Ниш за първи път е достигнал средна месечна заплата от над 1000 евро. В същото време възнагражденията в населените места южно от града и в околните райони остават значително по-ниски. В тази част на Сърбия живее и компактно българско население.

Според Вучич икономическите различия между отделните части на страната изискват целенасочени мерки, повече инвестиции и ускорено изпълнение на нови проекти. Той даде за пример района около Бор, където заплатите извън самия град са значително по-ниски.

Сръбският политик съобщи и за предстоящо откриване на нови производствени мощности в Рековац и Нова Варош, което по думите му трябва да се случи в рамките на два дни.

Туризмът също влиза в плановете за развитие

Сред предвидените мерки за Южна Сърбия е и стимулирането на туризма. Вучич заяви, че правителството трябва да насърчава нови проекти и да осигурява значителна финансова подкрепа за инициативи, които могат да привлекат посетители и инвестиции.

Той посочи, че за някои проекти може да бъде осигурено финансиране в размер на 70–80%, като подчерта необходимостта от нов подход към развитието на по-слабо развитите райони.

Вучич прогнозира, че икономическият растеж на Сърбия ще надхвърли 4%. Той очаква също увеличение на заплатите и пенсиите, като определи запазването на макроикономическата стабилност като основен приоритет.

Сърбия иска да се конкурира с България и Унгария

Вучич коментира и икономическото положение на Сърбия спрямо останалите държави в региона. Според него страната вече се нарежда на трето или четвърто място по някои показатели за възнагражденията, наред със Северна Македония.

Той изтъкна и ниското равнище на публичния дълг на Сърбия, като предупреди, че сравненията между държавите трябва да отчитат различията в статистическите методологии и наличните данни.

Като следваща цел Вучич посочи сближаването на икономическите резултати на Сърбия с тези на България и Унгария. По думите му постигането на тази амбиция ще изисква допълнителни усилия, експертни знания, инвестиции и по-бърза работа по ключовите проекти.

Още по темата

Вучич към сърбите: Не слушайте децата и внуците си, гласувайте за мен

Вучич към сърбите: Не слушайте децата и внуците си, гласувайте за мен

Привърженици на партията на Вучич се сбиха помежду си в Белград

Привърженици на партията на Вучич се сбиха помежду си в Белград

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Бобър остави над 1600 души без ток, след като прегриза шест подземни кабела в Босна

Бобър остави над 1600 души без ток, след като прегриза шест подземни кабела в Босна

Сърбия инвестира 140 млн. евро във вятърен парк, който ще захранва 40 000 домакинства

Сърбия инвестира 140 млн. евро във вятърен парк, който ще захранва 40 000 домакинства

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 2027 г.

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 2027 г.

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 6 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 19 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 26 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 33 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 36 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 38 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 46 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 51 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 56 минути
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час