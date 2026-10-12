Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Лидерът на „Единна Сърбия“ и кандидат за министър-председател Александър Вучич обяви подготовката на специални програми за икономическото развитие на пет региона в Южна Сърбия и три и половина региона в източната част на страната. По думите му тези райони продължават да изостават икономически въпреки досегашните инвестиции, съобщават сръбски медии.

В телевизионното предаване „Hit Tweet“ по Pink TV Вучич посочи, че Ниш за първи път е достигнал средна месечна заплата от над 1000 евро. В същото време възнагражденията в населените места южно от града и в околните райони остават значително по-ниски. В тази част на Сърбия живее и компактно българско население.

Според Вучич икономическите различия между отделните части на страната изискват целенасочени мерки, повече инвестиции и ускорено изпълнение на нови проекти. Той даде за пример района около Бор, където заплатите извън самия град са значително по-ниски.

Сръбският политик съобщи и за предстоящо откриване на нови производствени мощности в Рековац и Нова Варош, което по думите му трябва да се случи в рамките на два дни.

Туризмът също влиза в плановете за развитие

Сред предвидените мерки за Южна Сърбия е и стимулирането на туризма. Вучич заяви, че правителството трябва да насърчава нови проекти и да осигурява значителна финансова подкрепа за инициативи, които могат да привлекат посетители и инвестиции.

Той посочи, че за някои проекти може да бъде осигурено финансиране в размер на 70–80%, като подчерта необходимостта от нов подход към развитието на по-слабо развитите райони.

Вучич прогнозира, че икономическият растеж на Сърбия ще надхвърли 4%. Той очаква също увеличение на заплатите и пенсиите, като определи запазването на макроикономическата стабилност като основен приоритет.

Сърбия иска да се конкурира с България и Унгария

Вучич коментира и икономическото положение на Сърбия спрямо останалите държави в региона. Според него страната вече се нарежда на трето или четвърто място по някои показатели за възнагражденията, наред със Северна Македония.

Той изтъкна и ниското равнище на публичния дълг на Сърбия, като предупреди, че сравненията между държавите трябва да отчитат различията в статистическите методологии и наличните данни.

Като следваща цел Вучич посочи сближаването на икономическите резултати на Сърбия с тези на България и Унгария. По думите му постигането на тази амбиция ще изисква допълнителни усилия, експертни знания, инвестиции и по-бърза работа по ключовите проекти.