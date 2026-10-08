Привърженици на партията на Вучич се сбиха помежду си в Белград

Привърженици на Сръбската прогресивна партия (СПП) са се сбили снощи по време на предизборна агитация в белградския квартал „Конярник“, след като не се разпознали като членове на една и съща политическа организация.

Кадри, публикувани в социалната мрежа „Екс“, показват двама мъже, които се бият на тротоара заради счупена стойка с транспаранти в подкрепа на СПП. На видеото се чува човек от присъстващите да казва: „Не го пипайте, той е нашият човек, моят човек от местния съвет!“

За инцидента съобщи и порталът „Машина“, който следи студентските протести в Сърбия.

По същото време в близост до мястото на сбиването граждани и студенти са се събрали на кръстовището на улиците „Воислав Илич“ и „Устаничка“. Протестът е бил организиран по инициатива на Гражданското обединение „Конярник“ в подкрепа на студентската предизборна листа „Студентите печелят“, съобщава в. „Данас“.

Участниците са носили транспаранти, скандирали са „Победа, победа“ и „Студентите печелят“ и са изпълнявали популярни сръбски песни. Полицията се е намесила, за да раздели двете групи.

Случаят е поредният от серия сблъсъци през последните дни между привърженици на СПП и поддръжници на студентската листа.

На 6 октомври в същия белградски квартал привърженици на СПП са блокирали кръстовище и са нападнали граждани, подкрепящи студентската предизборна листа. Подобни конфликти са регистрирани и в Нови Сад и Валево, съобщават сръбски медии.

Един от по-сериозните случаи е станал на 29 септември в Нови Сад, в района на пазара Футошка. Тогава кандидатът за депутат от СПП Вукашин Джокович е опитал да отнеме транспарант с надпис „Студентите печелят“. Последвал е физически сблъсък, при който активистката на партията Лиляна Цветкович е била ранена.

На фона на напрежението бившият сръбски президент Александър Вучич призова привържениците си да не се поддават на провокации и да избягват словесни и физически конфликти.

Изявлението му последва инцидент с кмета на Белград Александър Шапич, при който общинската съветничка от опозицията Татяна Мичич е получила травми, включително счупване на носа и лицева кост.