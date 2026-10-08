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Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина
БТА

За предстоящия вот са се регистрирали повече от 100 000 сърби в чужбина

Над 1000 души протестираха в Белград срещу новите ограничения за сърбите в чужбина, които искат да гласуват на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, съобщи ДПА.

Протестът се проведе пред сградата на Републиканската избирателна комисия (РИК), след като по-рано през седмицата комисията промени местата на редица избирателни секции извън страната. Повечето от тях се намират в сръбски посолства и консулства, но новото разпределение означава, че за част от избирателите ще се наложи да пътуват на значителни разстояния.

Друго решение на комисията предвижда секциите в чужбина да работят по сръбското часово време. Това може да доведе до необичайни условия за гласуване в страни с голяма часова разлика, включително Австралия, където някои избиратели ще трябва да упражнят правото си на вот през нощта.

Демонстрантите поискаха РИК да отмени решенията, тъй като според тях те ще направят гласуването по-трудно за сръбските граждани, живеещи извън страната.

За предстоящия вот са се регистрирали повече от 100 000 сърби в чужбина. За сравнение, на парламентарните избори през 2023 г. техният брой е бил около 40 000, отбелязва ДПА.

От РИК обясниха, че промените са направени по препоръка на Министерството на външните работи. В комисията мнозинство имат представители, близки до управляващата Сръбска прогресивна партия.

Предсрочните избори на 25 октомври ще противопоставят управляващата Сръбска прогресивна партия на опозиционно движение, начело на което застанаха студенти. Бившият президент Александър Вучич, който дълго време доминира сръбската политика, се оттегли от президентския пост миналия месец, за да оглави партията си в предизборната кампания с намерение да стане премиер.

Студентското движение се появи след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутването на козирка загинаха 16 души. Случаят предизвика обвинения в корупция и бездействие срещу властите и доведе до продължили месеци масови протести в страната.

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