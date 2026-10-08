Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Хърватският евродепутат Томислав Сокол от Хърватския демократичен съюз (HDZ) заяви пред N1 в Страсбург, че отношенията между сръбския президент Александър Вучич и лидера на босненските сърби Милорад Додик са напрегнати, тъй като според него Вучич не би искал друг да има по-силна позиция в представянето на сръбските интереси.

Сокол допусна и възможността Вучич да загуби властта на изборите след 25 октомври. По думите му социологическите проучвания показват, че студентското движение се намира в силна позиция.

Хърватският евродепутат отправи остри критики към политиката на Вучич, като го определи като заплаха за сигурността на съседните държави. Според Сокол сръбският президент продължава политика, която той свързва с идеята за „Велика Сърбия“.

„Вучич е заплаха за сигурността на всички съседни държави. Той е същият като през 90-те години и води политика на Велика Сърбия“, заяви Сокол.

Той определи сегашното състояние на Сърбия като по-лошо от времето на Слободан Милошевич и заяви, че според него в страната вече липсват достатъчно силни проевропейски и прозападни политически формации.

Сокол заяви още, че Европейската комисия трябва да промени подхода си към Белград и да прекрати отстъпките към сръбските власти. Според него досегашната политика не е довела до очакваното сближаване.

По отношение на Хърватия евродепутатът заяви, че страната трябва да се съсредоточи върху укрепването на отбранителните си способности, вместо да се тревожи кой ще спечели предстоящите избори в Сърбия. Той даде положителна оценка на работата на хърватския министър на отбраната Иван Анушич.