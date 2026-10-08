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Белград въвежда нов туристически данък

Белград въвежда нов туристически данък
Pixabay

Новият размер на туристическата такса влиза в сила от 15 октомври 2026 г.

Туристите, които посещават Белград, ще плащат по-висока дневна туристическа такса от 15 октомври 2026 г., след като градските власти одобриха увеличение от 160 на 240 сръбски динара.

Решението е на Общинското събрание на Белград и е съобразено с новите правила на сръбското правителство за минималния и максималния размер на туристическия данък, съобщава Kamatica.

Белград попада в първа категория туристически дестинации, за която новата наредба определя диапазон между 190 и 240 динара на ден. Столицата е избрала максимално допустимата ставка.

Досегашният размер от 160 динара е в сила от 2020 г., когато също е бил максимално разрешеният. Сега местните власти аргументират промяната с натрупаната инфлация, както и с увеличените разходи за туристическа и комунална инфраструктура.

Новата ставка ще увеличи дневния разход на туристите с 80 динара. Така при пет нощувки в сръбската столица туристическият данък ще възлиза на 1200 динара вместо досегашните 800 динара.

Очакванията са по-високата такса да донесе допълнителни постъпления за бюджета на Белград и градските общини. Според изчисленията през 2026 г. приходите от увеличението могат да достигнат 123 195 253 динара.

Предвидено е събраните средства да бъдат насочени към развитието и популяризирането на туризма в Белград, както и към поддръжката и подобряването на инфраструктурата.

Таксата се плаща както от сръбски, така и от чуждестранни туристи, които използват места за настаняване в града. От нея са освободени някои категории, сред които деца под седем години, хора с най-малко 70% увреждане и техните придружители, както и лица, които пребивават в Белград за лечение или рехабилитация.

За децата между 7 и 15 години се прилага 50-процентно намаление. Вместо 240 динара на ден те ще плащат 120 динара.

Новият размер на туристическата такса влиза в сила от 15 октомври 2026 г.

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