Само за три часа: Високоскоростната линия Белград–Будапеща е готова за старт

Тестовете на железопътната линия Белград–Будапеща при условия, близки до максималното натоварване, са приключили успешно в унгарския участък от трасето, съобщи унгарският министър на транспорта и инфраструктурата Давид Витези.

При изпитанията е била направена пълна симулация на движението по предвидения график. Това е важна стъпка преди започването на редовните пътнически превози, като високоскоростните влакове се очаква да започнат да се движат през следващите седмици.

Тестовете са проведени през уикенда без пътници, но при условия, които пресъздават реалната експлоатация на линията. Следващата стъпка е анализът на резултатите, въз основа на който се очаква да бъде обявено дали са изпълнени изискванията за безопасност и кога точно ще започне редовната експлоатация.

По план по маршрута Белград–Будапеща всеки ден трябва да се движат 16 високоскоростни влака. В Сърбия те ще могат да развиват до 200 км/ч, докато максималната скорост в унгарския участък ще бъде 160 км/ч.

Очаква се пътуването между двете столици да бъде съкратено до около три часа при сегашна продължителност от пет до шест часа.

Сръбската част от високоскоростната линия вече е изградена. Участъкът между Белград и Нови Сад работи от две години, а отсечката от Нови Сад до Суботица беше пусната в експлоатация преди година, съобщават сръбски медии.