Унгария може да въведе еврото през 2031 г., ако ускори подготовката

Унгария би могла да въведе еврото още през 2031 г., ако правителството успее да изпълни критериите за общата валута до 2029 г. Това заяви заместник-управителят на Унгарската централна банка Золтан Курали, цитиран от Bloomberg.

При подобен сценарий страната може да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) още в средата на 2028 г., посочи Курали по време на конференцията "Назад към Европа", организирана от "Портфолио". ERM II предвижда националната валута да бъде обвързана с еврото при определен диапазон на допустими колебания.

Основният сценарий предвижда Унгария да изпълни критериите през 2030 г. и да приеме еврото през 2032 г., допълни Курали.

Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Виктор Орбан от властта на изборите през април, пое ангажимент да насочи страната към по-тясно сътрудничество с европейските партньори и към приемане на еврото.

Правителството си е поставило за цел да намали бюджетния дефицит до 3% от БВП до 2030 г., при очакван дефицит от 7,5% през настоящата година.

Конкретните цели трябва да бъдат представени през следващите седмици заедно с проекта за държавния бюджет за 2027 г. и плановете за икономическо сближаване.

На този фон форинтът поскъпна с 0,6% спрямо еврото след изказването на Курали. Това е най-силният дневен ръст сред 21-те валути на развиващите се пазари, проследявани от Bloomberg.

Допълнителна подкрепа за унгарската валута оказаха и данните за промишленото производство през август, които показаха най-бързия му ръст от края на 2022 г.

Инвеститорите увеличават експозицията си към форинта и унгарските облигации в очакване на постепенно сближаване с равнищата в еврозоната в процеса на подготовка за приемане на единната валута.

През уикенда Мадяр ръководи двудневно заседание на правителството, посветено на подготовката на бюджета за следващата година. Очаква се проектът да бъде представен до 15 октомври.

Кабинетът ще трябва да съчетае предизборните обещания за увеличаване на социалните разходи с необходимостта от постепенно намаляване на бюджетния дефицит.

Цел за дефицит от 4,5% от БВП през 2027 г. би била положително развитие за инвеститорите. Равнище от 5,5% или повече би било "ясно разочарование", заяви ръководителят на Агенцията за управление на дълга Гергели Тардош в интервю за Reuters, публикувано преди дни.

По думите на Тардош доходността по дългосрочните облигации във форинти, която вече е под тази на съответните полски облигации, има потенциал да се понижи до около 4% при подготовката за въвеждането на еврото.

Доходността по унгарските 10-годишни облигации днес се задържа на 5,81%. Според инвеститори ангажиментът за приемане на еврото е ограничил разпродажбите през последните три месеца, когато поскъпването на енергията вследствие на войната в Иран разтърси пазарите.

Курали подчерта, че Унгария не трябва да отлага присъединяването си към ERM II, след като правителството официално започне процеса по въвеждане на еврото.

"Ако бюджетният план и перспективите показват ясен ангажимент за въвеждане на еврото и пазарът го приеме, тогава няма смисъл да се забавя началото на присъединяването към ERM II", заяви той.

Според него курсът на форинта спрямо еврото трябва да бъде съобразен както с инфлационната цел на централната банка, така и с необходимостта да бъде запазена конкурентоспособността на унгарската икономика. Валутният курс има значително влияние върху инфлацията чрез цените на вносните стоки.

Курали предупреди, че присъединяването към ERM II може да се окаже по-предизвикателно за Унгария, отколкото беше за България и Хърватия.

Двете страни са най-новите членове на еврозоната, докато Унгария разполага със свободно плаваща валута. В рамките на ERM II колебанията на форинта ще трябва да бъдат управлявани от централната банка при спазване на правилата на механизма.