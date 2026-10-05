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Високоскоростната железница на Турция стигна до границата с България

Високоскоростната железница на Турция стигна до границата с България

Отсечката е дълга 153 километра и ще бъде официално открита на 9 октомври

Изграждането на високоскоростната железопътна линия в Турция до българската граница навлезе в нов етап с приключването на участъка между Черкезкьой и Капъкуле, съобщава вестник „Тюркийе“.

Отсечката е дълга 153 километра и ще бъде официално открита на 9 октомври. На церемонията се очаква да присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви, че с разширяването на високоскоростната мрежа до Капъкуле към нея ще бъдат свързани градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин. По думите му така високоскоростният железопътен транспорт ще достигне и до региона на Тракия.

Линията е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството ѝ започна през 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Проектът предвижда влаковете да могат да развиват скорост до 200 км/ч.

След завършването на цялото трасе от Халкалъ в Истанбул до Капъкуле времето за пътуване на пътниците между двата пункта се очаква да спадне от четири часа на час и половина.

При товарните превози продължителността на пътуването ще бъде намалена от осем часа и половина на около три часа и половина.

Работата по останалите участъци от линията Халкалъ–Капъкуле продължава, уточни министър Уралоглу.

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