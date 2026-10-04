Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от силни земетресения разтърси Южна Турция в рамките на по-малко от половин час, като най-силният трус е бил с магнитуд 5,2 по Рихтер. До момента няма данни за пострадали или сериозни материални щети.

Земетресението с магнитуд 5,2 е регистрирано в 14:43 часа турско и българско време в района на Сумбас, в окръг Османие. По данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е бил на дълбочина 7 километра.

Земетресението е усетено осезаемо и в съседните окръзи Килис, Хатай и Шанлъурфа.

Малко по-рано, в 14:19 часа, два труса са разтърсили съседния окръг Адана. Те са били с магнитуд 4,9 и 4,8 по Рихтер и са регистрирани в района на Саймбейли. Вторият от тях е бил на дълбочина около 8 километра.

Поредица от трусове предизвика паника сред местните жители, а турските медии описаха района като разтърсен от последователни земетресения.

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви, че към момента няма данни за сериозни последствия нито в Адана, нито в Османие. Екипи на АФАД и други спасителни служби са изпратени за проверка на ситуацията.

Земетресенията са усетени и в околните населени места. Засега няма съобщения за пострадали хора или разрушения.