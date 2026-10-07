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ЕС може да приеме до три нови държави до 2030 г., Сърбия остава извън водещата група

ЕС може да приеме до три нови държави до 2030 г., Сърбия остава извън водещата група
Снимка: AP/БТА

Марта Кос представи по-амбициозен модел за постепенно включване на кандидатите, а Черна гора може да подпише договора за присъединяване още през лятото на 2027 г.

Европейският съюз може да приеме две или три нови държави членки до 2030 г., заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос. По думите ѝ е важно бъдещото разширяване да не отслабва, а да укрепва ЕС.

Кос посочи, че сред водещите държави в процеса са Черна гора, Албания, Украйна и Молдова, докато Сърбия ще трябва да ускори усилията си.

"Сърбия не е в този пакет от водещи държави, Сърбия ще трябва да направи повече", каза Кос и допълни, че Белград все още не е получил от Европейската комисия пътна карта с индикативни срокове за приключване на преговорите.

Според нея предстои да стане ясно дали сръбското правителство само ще заявява желание за членство в ЕС или действително ще предприеме необходимите действия. Сред ключовите въпроси Кос посочи стратегическото съгласуване с ЕС, както и общата външна политика и политиката на сигурност.

При представянето на предложенията на Европейската комисия за подготовката на следващото разширяване пред Комисията по външни работи на Европейския парламент в Страсбург Кос представи и по-амбициозен модел за постепенно интегриране на страните кандидатки още преди пълноправното им членство.

Новият подход предвижда поетапно включване на кандидатите, но и по-строги условия, включително пълно стратегическо и външнополитическо съгласуване с ЕС.

На 28 октомври Европейската комисия ще представи пътни карти с индикативни срокове за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова, определени от Кос като четирите водещи държави в процеса на разширяване.

Кос очаква Черна гора да приключи техническата част от преговорите до края на тази или началото на следващата година. Според нея страната може да подпише договора за присъединяване през лятото на 2027 г.

"Вече подготвяме договора за присъединяване, който може да бъде подписан следващото лято. След това идва ратификацията, която може да отнеме от една до две години, в зависимост от ситуацията в отделните държави членки", каза Кос.

При този сценарий Черна гора може да се присъедини към ЕС през 2028 г. и да стане 28-ият член на съюза - цел, която Подгорица вече си е поставяла.

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