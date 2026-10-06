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Икономика

Министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Македония се срещат в Белград

Министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Македония се срещат в Белград
БТА

Представителите на четирите държави ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество

Вторият четиристранен форум на министрите на енергетиката на Сърбия, Северна Македония, Гърция и България ще се проведе днес в Белград, предаде ТАНЮГ. 

Министър Ива Петрова ще участва в срещата, потвърдиха от Министерството на енергетиката.

Представителите на четирите държави ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество.

Срещата ще започне в 9:00 часа местно време (10:00 българско) в Двореца на Сърбия, уточни ТАНЮГ, позовавайки се на сръбското Министерство на минното дело и енергетиката.

Освен Ива Петрова в разговорите ще участват сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министърът на енергетиката, минното дело и минералните суровини на Северна Македония Саня Божиновска.

Основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепването на енергийната свързаност между страните от региона.

Особено внимание се очаква да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия и да намалят зависимостта от отделни маршрути.

Четирите държави са изправени и пред необходимостта от увеличаване на производствените мощности и инвестиции във възобновяеми енергийни източници, отбелязва ТАНЮГ.

Очаква се министрите да обсъдят конкретни проекти от регионално значение и следващите стъпки за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, инфраструктурата и свързването на националните енергийни пазари.

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