Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 3,95 млрд. евро към края на септември тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките инвестиции в страната нараства с 1,57 млрд. евро спрямо първите девет месеца на предходната 2025 година. За сравнение, нетният поток на преките вложения у нас към края на септември миналата година възлиза на 2,38 млрд. евро.

Размерът на преките инвестици в страната се рявнява на 3,1 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, спрямо 2 процента от БВП година по-рано.

Конкретно през септември 2026 година потокът на преките чуждестранни инвестиции у нас е положителен в размер на 648,5 млн. евро. През същия месец на миналата година потокът е бил положителен в размер на 472,8 млн. евро.

Данните за нетния поток на преките чуждестранни инвестици в страната са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – септември 2026 г. са от Гърция (515,3 млн. евро), Люксембург (487,1 млн. евро) и Швейцария (464,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към САЩ (104,1 млн. евро) и Казахстан (12,3 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 96,5 млн. евро за януари – септември 2026 г. Той е по-голям със 107 млн. евро от този за януари - септември 2025 г., който е отрицателен в размер на 10,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11,1 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 21,2 млн. евро за януари - септември 2025 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,72 млрд. евро при положителна стойност от 3,32 млрд. евро за януари - септември 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 130,9 млн. евро при отрицателна стойност от 935,3 млн. евро за януари - септември 2025 г.