Българската армия продължава да пише златни страници в историята на страната, заяви президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова на тържественото честване на празника на Сухопътните войски пред пантеона „Майка България“ край село Гургулят.

С церемонията бяха отбелязани 148 години от създаването на Сухопътните войски и 141 години от Сръбско-българската война и победите при Сливница, Гургулят, Мека Црев, Три уши и Видин.

Йотова посочи, че военнослужещите са изправени пред множество предизвикателства в свят, който става все по-опасен и изпълнен с рискове. Сред основните задачи тя открои усвояването на новата техника и превръщането на модернизацията в реални способности за гарантиране на сигурността.

„Зная, че вашата смелост и чувство за дълг могат да преодолеят всяко предизвикателство“, заяви президентът.

Тя припомни, че преди 141 години младата българска армия е показала готовността си да защитава свободата, суверенитета и независимостта на страната. По думите ѝ в основата на тези победи стои любовта към родината.

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова заяви, че има ясна визия за развитието на армията през следващите години. Тя подчерта необходимостта от въвеждане на съвременни технологични решения за изграждане на модерни и ефективни формирования.

„Модернизацията има смисъл само когато за новата техника има подготвени и мотивирани хора“, отбеляза Граматикова и изрази признателност към военнослужещите, които изпълняват задълженията си с чест и отговорност.

На нарастващите рискове за сигурността трябва да се отговаря с по-сериозна подготовка и непрекъснато надграждане на способностите, посочи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев. Той открои приноса на Сухопътните войски за възпирането и отбраната на югоизточния фланг на НАТО.

Според Кънев днешните военнослужещи могат да застанат с достойнство пред пантеона „Майка България“, защото продължават да служат с чест и да следват примера на поколенията преди тях.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков ги определи като гръбнака на Българската армия.

„Предизвикателствата пред нас се изменят ежедневно, но дългът и отговорността остават едни и същи – ние се връщаме само с победа“, заяви той.

По време на честването военнослужещи получиха награди от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на Сухопътните войски за професионализъм при изпълнение на служебните си задължения. Представени бяха въоръжение, военна техника и фотоизложбата „В служба на народ и Родина“.

Патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите. Президентът Йотова прие почетния караул и отдаде почит на героите, а пред пантеона бяха поднесени венци и цветя.