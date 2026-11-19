Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община са реагирали през нощта и тази сутрин на сигнали за 28 паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта. Това съобщиха за БТА от общинския пресцентър.

След проливния дъжд са подадени и 25 сигнала за завирявания.

На терен работят осем екипа. Шест аварийни екипа отстраняват паднали дървета и обработват сигнали за завирявания, а други два, съставени от експерти, извършват проверки и оценяват ситуацията.

Общо 250 сигнала за щети от силния вятър са получени на телефон 112 в страната между 20:00 ч. на 18 ноември и 8:00 ч. тази сутрин, съобщиха от дирекция „Национална система 112“.

За днес Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за силен вятър в 15 области. Предупреждението обхваща Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен.