Задържаха 27-годишна жена с над 5 килограма амфетамин при специализирана полицейска операция в столичния квартал „Зона Б-18“, съобщиха от СДВР.

Акцията е проведена от служители на сектор „Наркотици“ след получена информация, че жената снабдява с амфетамин наркоразпространители в града.

При задържането ѝ полицаите открили плик с пет вакуумирани опаковки с бяло вещество.

При последвалото претърсване на автомобила ѝ са иззети и две латексови ръкавици, пълни с неизвестно вещество, чийто състав предстои да бъде установен.

Открити са и мобилни телефони. По случая се води разследване.