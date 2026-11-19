30-годишен човек е починал след побой в магазин в столичния квартал „Младост 4“. 31-годишен мъж е обвинен в умишлено убийство.

Според прокуратурата на 13 ноември той е нанесъл на жертвата множество удари с ръце по главата и лицето. Съдът го остави в ареста.

Разследването е започнало същия ден. На следващия ден, 14 ноември, мъжът е обвинен в умишлено убийство и е задържан за 72 часа.

На 16 ноември съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Според съда има и реална опасност той да извърши друго престъпление. Затова му е наложена най-тежката мярка, "задържане под стража".

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Ако има жалба, делото ще бъде гледано на 24 ноември.