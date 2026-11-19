Столичният общински съвет (СОС) одобри предложението за започване на преговори с Групата на Световната банка за бъдещото управление на "Топлофикация София". Решението беше взето на заседанието на 19 ноември с 33 гласа "за", 19 "против" и 4 "въздържал се", предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Приетият доклад дава съгласие кметът на София Васил Терзиев да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка за стартиране на първата фаза от процедура, насочена към подготовката на евентуално участие на частния сектор в управлението на общинското дружество.

Решението не означава, че "Топлофикация София" се приватизира или че управлението ѝ вече се предоставя на частен оператор. На този етап става въпрос за подготвителни действия, които трябва да създадат условия за разглеждане на различни възможности за бъдещото управление на дружеството.

От общо 61 общински съветници в гласуването участваха 56, а петима не гласуваха или отсъстваха.

Предложението за партньорство със Световната банка е част от търсенето на дългосрочно решение за състоянието на дружеството.