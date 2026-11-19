Нито приватизацията, нито концесията на "Топлофикация София" ще реши проблемите на София и на столичани, а само ще ги задълбочи. Това заяви днес на брифинг Иван Таков, председател на групата на "БСП - За България" в СОС.

Той посочи, че днешният брифинг на групата на коалиция "БСП за България" e по повод три доклада, които влизат на заседанието на Общинския съвет, и трите са свързани с общинското дружество „Топлофикация София“.

"Два от докладите директно водят „Топлофикация София“ към приватизация или концесия, срещу което групата на БСП винаги е била против и сега ще бъде отново против. Нито приватизацията, нито концесията на "Топлофикация София" ще реши проблемите на София и на столичани, а само ще ги задълбочи", каза Таков.



"А една концесия в сегашното състояние означава първо загуба от почти милиард и половина за държавата, защото няма концесионер, който да дойде, да направи над милиард инвестиции и същевременно да поеме натрупания дълг от „Топлофикация София“ към „БЕХ“ и „Булгаргаз“, приблизително още милиард и половина.

Така че какво ни предлагат в момента? Под миловидното прикритие на голяма институция като Световната банка да излезе накрая доклад, който ще каже, че топлофикация трябва да отиде в частни ръце, както и нейните активи"

По думите на Таков естествено е дългът да бъде отписан по някакъв начин или да остане в Столична община, и инвеститорът да поеме едни чисти активи, да инвестира и да започне да натиска цената на топлоенергията и на топлата вода да се повишава непрекъснато.

"Това не е добрият вариант за столичани. През годините много пъти сме настоявали да се извършат технически промени в Топлофикация, тъй наречената когенерация, да започне ударно подмяна на топлопреносната мрежа, заради която в момента една голяма част от столичани стоят на студено — без парно, без топла вода. И тази зима аз съм сигурен, без да бъда лош пророк, че ще има още допълнителни аварии", каза той.

По думите на Таков можеше това нещо вече да се е случило, "но всичките проблеми през годините бяха замитани под килима, може би с цел най-накрая това дружество да бъде приватизирано".

"Ние ще се противопоставим на този метод на работа и ви казвам все пак какво е нашето виждане оттук нататък, тъй като всички предложения, които са гласувани през годините в Общинския съвет, вече при тези дългове според нас са невъзможни. Оттук нататък трябва единствено да се мисли решение заедно с държавата, активите да останат публична собственост - държавна, общинска, включително или на смесено дружество такова, както и да се направи сериозна инвестиционна програма за когенерационни нови мощности, за да може Топлофикация да стане ефективно дружество и да започне ударно подмяната на топлопреносната мрежа, за да спрат авариите. И столичани най-накрая да получават услугата, която заслужават", посочи Таков.