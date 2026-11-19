От 21 ноември 2026 г. влизат в сила нови разписания на автобусни линии 63 и 66, които обслужват направленията към природен парк „Витоша“. Промяната е насочена към по-добро транспортно обслужване и по-удобен достъп до планината през зимния сезон.

Последните курсове на двете линии ще бъдат изместени от 18:00 на 19:45 ч. Решението е взето след наблюдение и анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори.

По линия 66 се променя и началният час на първия курс – той ще тръгва в 7:30 ч. вместо досегашните 8:00 ч.

Промените в разписанията вървят заедно и с подготовката за обновяване на автобусите по тези направления. Столичната община вече обяви обществена поръчка за доставка на 13 специализирани туристически автобуса за линиите 61, 63 и 66. Те са част от по-широката програма за обновяване на подвижния състав, с която се търсят по-надеждни и удобни превозни средства за пътниците.

С по-късните последни курсове посетителите на Витоша ще разполагат с повече време за разходки, спорт и почивка, без да бъдат ограничавани от разписанията на обществен транспорт.

От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението, която дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. „Бояна“ до м. „Офелиите“ и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ ще се управлява от Общинска полиция. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът остава отворен. При запълване на капацитета за паркиране се въвежда временно ограничение, за да се избегнат задръстванията и блокирането на пътя.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни при посещение на планината, да се съобразяват с метеорологичните условия, да използват подходяща екипировка и да следват обозначените маршрути.