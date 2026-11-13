Заради ураганен вятър: Столичната община призова да не се качваме във Витоша

Силни ураганни пориви вилнеят на Витоша, а от Планинската спасителна служба предупреждават за сериозен риск от падащи дървета, предава БНР. Въпреки че пътят към планината вече е проходим за автомобили, от Столичната община призовават гражданите да проявяват повишено внимание и да отложат разходките си там, освен ако пътуването им не е наложително.

Лошото време причини сериозни материални щети в столицата, като в общината са получени над 360 сигнала за паднали клони, съборени строителни огради, преобърнати контейнери за отпадъци и отнесени покривни ламарини. Падащи клони са нанесли щети и по 10 паркирани автомобила.

В отделни райони на София се стигна и до временни аварии в електрозахранването.

В столичния квартал „Горна баня“ жителите останаха без ток, като местна жителка разказа, че още сутринта улиците са били осеяни със скъсани жици и изпочупени клони. Тя изрази недоволство, че в сутрешните часове не е забелязала разчистващи екипи, оплака се, че кварталът изглежда занемарен в последно време, и сподели надеждата си електричеството да бъде възстановено до вечерта.

На терен за овладяване на последствията от стихията работиха 12 екипа на дирекция „Аварийна дейност и превенция“ съвместно с 15 екипа на пожарната.

Вече са отработени над 300 от постъпилите сигнали, а директорът на общинското аварийно звено Мария Тенева увери, че към момента ситуацията в града е нормализирана.