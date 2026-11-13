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Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе

Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе
БТА

Делото ще продължи на втора инстанция, след като и защитата на осъдения условно баща на детето оспорва съдебното решение

Делото за тежката катастрофа край Кърджали, при която през 2019 г. загина шестмесечно бебе, ще продължи на втора инстанция. Окръжната прокуратура и защитата на един от подсъдимите оспорват решението на съда, с което бившият политик Лютви Местан беше оправдан, а бащата на загиналото дете Юсеин Ахмед получи условна присъда.

На 12 ноември Окръжният съд в Кърджали призна Местан за невиновен по обвинението за катастрофата край момчилградското село Загорско. В същото време магистратите осъдиха Ахмед на три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок. Той беше лишен и от правото да управлява автомобил за шест години.

Според изводите на съда Ахмед е шофирал със скорост над 120 км/ч и не е осигурил необходимата безопасност на детето, съобщи БНР.

Решението беше постановено след близо девет часа заключителни пледоарии. Преди произнасянето на присъдата прокуратурата настояваше и двамата подсъдими да получат по три години условно с петгодишен изпитателен срок.

След заседанието Лютви Местан изрази удовлетворение от оправдателната присъда, като заяви, че тя е възстановила доверието му в българската правосъдна система.

"Благодаря на Кърджалийския окръжен съд за справедливата присъда, която реабилитира доверието ми в правосъдната система на България", коментира бившият политик.

Той отправи критики към прокуратурата и експертизите по делото, като посочи, че продължителният съдебен процес е нанесъл сериозни щети върху политическата му кариера и здравето му.

Защитата на Юсеин Ахмед също не приема съдебното решение. Адвокат Николай Димитров постави под съмнение експертизата, въз основа на която според него е постановена осъдителната присъда.

"Убедени сме, че на втора инстанция съдът ще допусне нова експертиза, защото тази не следваше да бъде приемана", заяви адвокатът.

Тежкият пътен инцидент стана през април 2019 г. на международния път за Маказа. При сблъсъка между автомобилите на Местан и Ахмед загина шестмесечното дете на втория водач.

Съдебният процес продължи повече от седем години, като беше съпътстван от многократни отлагания, смяна на съдебния състав и назначаване на различни експертизи.

Предстои казусът да бъде разгледан от Апелативния съд в Пловдив. Присъдата на първата инстанция не е окончателна.

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