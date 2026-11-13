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Студен атмосферен фронт носи дъжд, гръмотевици и рязко застудяване утре

Студен атмосферен фронт носи дъжд, гръмотевици и рязко застудяване утре
БТА

Минималните температури ще са предимно между 7° и 12°, а в София термометрите ще показват около 7°

Добре изразен студен атмосферен фронт ще премине през България през следващото денонощие, носейки валежи от дъжд и осезаемо застудяване, показват данните на НИМХ, цитирани по БТА.

Още през нощта от северозапад облачността бързо ще се увеличи и вплътни. Превалявания се очакват на места в Северна България и Софийското поле, като в североизточните райони те ще бъдат по-значителни. Вятърът ще отслабне, а в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще духа умерено. Минималните температури ще са предимно между 7° и 12° (малко по-високи в югоизточните части), а в София термометрите ще показват около .

Утре времето в цялата страна ще остане облачно, като сутринта в равнините ще се образуват мъгли. На много места ще вали дъжд, а в Централна и Източна България валежите ще бъдат съпроводени от гръмотевична дейност, която в югоизточните райони ще е интензивна. С умерен вятър от северозапад (в източните части – от север-североизток) ще нахлува студен въздух. Дневните температури чувствително ще се понижат и към 14:00 ч. ще варират от 8°-10° в Северна България до 16°-18° на юг, докато в столицата ще остане хладно – около . Още преди обяд от северозапад валежите постепенно ще спират, а облачната покривка ще започне да се разкъсва и намалява.

По Черноморието денят ще бъде облачен и дъждовен, като по южното крайбрежие валежите ще са обилни и придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще достигат от 12°-13° на север до 17°-19° по южните плажове, при температура на морската вода 15°-16° и вълнение от 2-3 бала.

В планините също ще преобладава значителна облачност с валежи от дъжд, които на височина над 1700 метра ще преминават в сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който ще донесе рязко застудяване – максималните температури на 1200 метра ще бъдат около , а на 2000 метра ще паднат до около .

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