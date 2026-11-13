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Руска атака нанесе щети на Националната академия на изкуствата в Киев

Руска атака нанесе щети на Националната академия на изкуствата в Киев
Facebook

Разпространените кадри показват счупени прозорци и сериозно повредени дограми

Руска въздушна атака през нощта на 13 ноември нанесе щети на Националната академия на изкуствата на Украйна в Киев. Няма информация за пострадали, а оценката на разрушенията продължава, съобщава украинската медия „Фокус“.

По информация на ръководството на Академията, публикувана във Facebook, при нападението е засегнат един от корпусите на институцията, намиращ се на улица „Булварно-Кудрявска“.

Разпространените кадри показват счупени прозорци и сериозно повредени дограми. Експертите продължават да установяват пълния размер на материалните щети.

Нападението е пореден случай на нанесени поражения върху културното наследство на Украйна от началото на руската инвазия.

По-рано заместник-министърът на културата Богдана Лаюк съобщи, че за едно лято са били унищожени близо 13 милиона украински книги. Тя подчерта значението на печатните издания за съхраняването на националната културна идентичност.

По данни на украинското Министерство на културата към края на октомври близо 2200 обекта на културното наследство в страната са били повредени вследствие на руските нападения.

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