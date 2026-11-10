Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че отстъпването на Донбас няма да донесе траен мир на страната, а само би дало възможност на руския президент Владимир Путин да подготви нова агресия. Това предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския държавен глава в Телеграм.

Зеленски цитира свои думи от интервю за датската обществена радио и телевизионна компания, в което обяснява защо Киев не приема идеята за отстъпване на територии в замяна на гаранции за сигурност.

"Отстъпването на украинска територия в името на мира са просто абстрактни приказки. Въпросът не е само в реалността, а и във философията. Путин говореше за Донбас, но след това реши да окупира Киев, нашата столица. Думите му бяха за Донбас, но действията му бяха насочени към Киев. Той непрекъснато повтаряше, че защитава рускоезичното население, а след това подложи на изтезания и уби стотици и хиляди хора в Буча и на други места. Следователно действията му изобщо не бяха свързани със защитата на рускоезичните хора", заяви Зеленски.

Украинският президент разкри, че в разговорите с американската страна е поискал конкретни разяснения за съдържанието на предложените гаранции за сигурност срещу евентуално отстъпване на Донбас. Сред въпросите му е бил и дали тези гаранции ще включват членство на Украйна в НАТО.

След като Вашингтон е предложил гаранции, сходни с тези, които предоставя Алиансът, Зеленски е настоял условията им да бъдат подробно уточнени. По думите му от Киев се очаква категоричен отговор за Донбас, без да е ясно каква защита ще получи страната, ако не стане член на НАТО.

В интервюто Зеленски посочи, че Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, а впоследствие е срещнала пречки пред европейската си интеграция и присъединяването към НАТО. Според него досегашният опит показва, че подобни гаранции не са достатъчни, за да предотвратят нова руска военна операция.

"Те ни взеха ядрените оръжия. Не съм привърженик на ядрените оръжия. Смятам, че светът би бил по-добро място без тях. Но руснаците ни отнеха ядрените оръжия, нали? Така е. След това спряха интеграцията ни в Европа, а после ни попречиха да станем член на НАТО. И накрая ни окупираха. Ето защо това е абстрактен въпрос. Никой не вярва, че Путин ще спре, ако се изтеглим от Донбас. Той просто ще направи пауза. След това ще се върне след една, две или пет години. И кой ще бъде виновен тогава?", каза украинският президент.

Междувременно в Абу Даби днес и утре се провеждат преговори между делегации на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ. Преди началото им Зеленски разговаря със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.