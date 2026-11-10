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Министърът на транспорта се прибира от Анталия заради трагедията на АМ „Тракия“

Министърът на транспорта се прибира от Анталия заради трагедията на АМ „Тракия“
БТА

Утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в конференцията на ООН за климата COP31, която се провежда в Анталия, Турция. Той се завръща в България заради тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

По разпореждане на министъра утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност.

На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението и ускоряване на планираните реформи в сектора.

 

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