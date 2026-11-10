Министърът на транспорта се прибира от Анталия заради трагедията на АМ „Тракия“

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в конференцията на ООН за климата COP31, която се провежда в Анталия, Турция. Той се завръща в България заради тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

По разпореждане на министъра утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност.

На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението и ускоряване на планираните реформи в сектора.